Podcast Johan Cruijff Schaal | ‘Het was een spektakelstuk in Amsterdam’

Mocht PSV dan wel tevreden zijn over het duel? ,,Deze wedstrijd kan bij PSV ook zand in de ogen strooien. Je maakt vijf goals tegen Ajax. Dat is goed. Maar het eerste half uur kwam PSV weinig aan het voetballen. Ze hebben best veel weggegeven. Dus heel solide, met het oog op Monaco deze week, vond ik het nog niet.”



Verder bespreken Inan en Verhoeff de doldwaze inkoopdagen in Rotterdam, het debuut van Ten Hag op Old Trafford, eerlijke woorden van Henk Fraser en kampioenenmaker Sarina Wiegman. ,,Bijzonder dat je van te voren voorspelt Engeland gaat winnen met dank aan Sarina Wiegman en dan flikt ze het weer. Ze komt goed over als bondscoach. Zegt geen gekke dingen. Je gunt haar het succes.”



