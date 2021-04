Podcast met Sjoerd Mossou | ‘Slot solliciteerde zelf bij Feyenoord, dat is best opmerkelijk’

Zijn pijnkreet was zelfs voor de televisiekijkers voelbaar. Gibraltar-uit werd voor veel spelers van het Nederlands elftal een wedstrijd om snel te vergeten, maar voor Daley Blind kreeg het bezoek een zwart randje. De verdediger van Ajax moest met een brancard van het veld worden gedragen. ,,Dat is vooral voor hem super sneu’’, aldus Mossou. ,,In de competitie is het niet zo'n ramp voor Ajax, daar kunnen ze het ook wel zonder Blind af. Vooral in Europa zal zijn gemis een aderlating zijn, want hij is een belangrijke speler in de as.’’



Ook voor het Nederlands elftal zou zijn enkelkwetsuur dramatische gevolgen kunnen hebben. Na Virgil van Dijk racet ook Blind tegen de klok. ,,Ik hoop echt dat hij het EK nog haalt, want het is voor het Nederlands elftal gewoon een absolute basisspeler.’’