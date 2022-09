Podcast | ‘Ook met een heel elftal nieuwelingen heeft Arne Slot Feyenoord meteen aan de praat’

Feyenoord lijkt ook baat te hebben bij twee gelijkwaardige spitsen. ,,Soms is het makkelijker om één hele goede spits te hebben en een echte tweede spits. Maar in dit geval denk ik dat Danilo en Gimenez elkaar scherper maken en dat werpt zijn vruchten af bij Feyenoord.”

AZ won ook het Europese duel met Vaduz. ,,Maar wat een verschil in beleving en spel was dat zeg met Feyenoord. Wat mij bovendien opviel, was dat Vaduz zelfs met tien man heel gevaarlijk was in een aantal uitbraken. Dat moeten ze zondag echt zien te vermijden tegen Ajax.”