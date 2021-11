Podcast | ‘PSV had die wedstrijd gewoon met 1-0 moeten winnen’

Ajax won en zag PSV en Feyenoord punten verspelen. Al ging het bij de Amsterdammers zonder Haller en Antony niet makkelijk tegen Sparta. ,,Wat er met Neres aan de hand is, is mij een raadsel’’, begint Mossou. ‘Op papier heb je een goede vervanger voor Anthony, maar Neres maakt het al jaren niet waar. Het is gewoon een gevalletje grote strik eromheen. Danilo is gewoon een spits voor FC Twente.’’

Bij Ajax waren ze ook duidelijk over het kunstgras van Sparta. Erik ten Hag sprak van een ‘vorm van competitievervalsing’. Mossou: ,,Het is echt kunstgras dat je op het veld bij amateurclubs ziet. Zoveel clubs in de eredivisie zijn overgegaan naar echt gras en dan zou Sparta het niet kunnen? Ik snap de moeilijkheid met een trainingscomplex, maar we zijn een jaar verder. Van mij mogen Tadic en Ten Hag er nog dertig keer over zaniken.’’

Dan naar de concurrentie. Dessers scoorde een keer niet in de slotminuten voor Feyenoord en PSV verspeelde een zekere overwinning in Friesland. ,,PSV had die wedstrijd gewoon met 1-0 moeten winnen’, constateert Wijffels. ,,Je moet als topclub niet steeds twee goals maken, omdat je een tegengoal kan krijgen.’’

Mossou: ,,Eigenlijk heeft PSV de laatste vier, vijf jaar geen onomstreden eerste doelman gehad. Net als bij Oranje trouwens na Van der Sar. Het is toch opmerkelijk omdat ze bij PSV altijd goede keepers hebben gehad in het verleden.’’

Verder wordt er gesproken over de Gouden Bal-verkiezing. ,,Eigenlijk kan je met goed fatsoen niet op Messi hebben gestemd dit jaar’’, zegt Wijffels. ,,Messi bij Paris Saint-Germain is ronduit teleurstellend’’, voegt Mossou eraan toe. Wie wel de Gouden Bal zou verdienen hoor je in de AD Voetbaldpodcast.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media