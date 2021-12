Podcast | ‘Ritsu Doan moet altijd spelen bij PSV’

Willem II legde Ajax geen strobreed in de weg. Vrij gemakkelijk liep de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft uit naar 3-0. Van de spelopvatting van de Tilburgers begrijpt Maarten Wijffels weinig. ,,Sparta heeft gespeeld tegen Feyenoord, Ajax en PSV en ze kregen vier goals tegen. Het gaat om het besef om zo min mogelijk goals tegen te krijgen als je speelt tegen topclubs. VVV kreeg er vorig jaar 13 tegen tegen Ajax en was weg. Ik zag bij Willem II niets van terug van dat besef of die noodzaak. De uitzondering op de regel is trouwens Cambuur. Die staan ondanks de 9-0 op een vijfde plaats.’’

PSV speelt dit weekend tegen FC Utrecht. Hoe kan het dat de Eindhovenaren de laatste weken makkelijker lijken te voetballen? ,,Er wordt gewezen naar Erick Gutiérrez. Maar het is Ritsu Doan. Hij is de man. Doan loopt tussen de linies. Dat is een hele tijd anders geweest. Doan mag er niet meer uit. Die moet er altijd in. Hij kan ook op het middenveld spelen. Hoe? Gakpo krijgt zijn plek wel terug op links. Maar op rechts. Zoals Doan daar nu speelt, gaat Madueke niet spelen. Als Schmidt Doan en Götze uit elkaar haalt, is het de vraag of het blijft lopen. Madueke had moeite met de kleine ruimtes. Tegenstanders hebben zich ingesteld op zijn spel.’’