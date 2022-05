Podcast | ‘Sparta-PEC is de kraker van de dag’

Vanavond de voorlaatste speelronde in de eredivisie. Naar welke wedstrijd gaat de aandacht van Maarten Wijffels vanavond? ,,Sparta-PEC Zwolle natuurlijk. Dat is de kraker van de dag. PEC kan eruit liggen vanavond. Dat zou na de blunder met de lijntjes afgelopen weekend wel een hard gelach zijn.’’

In de podcast gaat het, mede door het historisch feitje van de dag, over het spelen van finales. Teams zijn vaak geneigd zichzelf terug te trekken en helemaal af te zonderen. Of moet je doen wat je normaal doet op wedstrijddagen? ,,Je ding blijven doen voor belangrijke wedstrijden is vaak het beste. Maar Peter Bosz vertelde dat er voor de Europa League van Ajax allemaal gedoe was met toegangskaarten voor familieleden. En hoe ze bij het stadion moesten komen. Dan kan je van alles proberen, maar die vrouwen gaan toch hun man bellen. Het is heel moeilijk dat bij een finale buiten de deur te houden.’’