Podcast | ‘Ten Hag tien jaar bij Ajax zou ik toejuichen’

Welke wapens heeft het kwetsbare PSV tegen het zelfverze­ker­de Ajax?

24 oktober Ajax vol zelfvertrouwen en in topvorm. PSV aangeslagen en in alles kwetsbaar. Juist de underdog wil in zo’n situatie nog wel eens verrassend uit de hoek komen in een onderlinge topper. Maar waar haalt PSV de wapens vandaan om zondag toe te slaan in de Arena?