Podcast | ‘Volgens de KNVB staat de OneLove-band ook voor respect naar alle bevolkingsgroepen’

met Video Feyenoord-coach Arne Slot kijkt met bewonde­ring naar oude club: ‘Wat AZ doet, is ontzettend knap’

Arne Slot wil op de kraker tegen zijn voormalig werkgever AZ nog niet het etiket ‘cruciaal in de titelstrijd’ plakken. Daar is het volgens de trainer van Feyenoord nog te vroeg voor. ,,Maar het is wel een heel belangrijke wedstrijd”, zegt Slot. ,,Wedstrijden worden pas minder belangrijk als je een grote voorsprong hebt op de concurrentie. En die hebben we nog niet.”

14 oktober