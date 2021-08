Podcast | ‘Zouden ze bij PSV doping gebruiken?’

AZ verslaat ook Torino en lijkt klaar voor de eredivisie

8 augustus In de laatste oefenwedstrijd voordat volgend weekend het seizoen officieel begint voor AZ hebben de Alkmaarders ook Serie A-club Torino verslagen (2-1). In de slotfase maakte zomeraanwinst Vangelis Pavlidis de winnende treffer op aangeven van de 17-jarige invaller Ernest Poku. In de eerste helft was Jesper Karlsson trefzeker.