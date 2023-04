Politie vindt twee vuurwapens bij inval in voormalige woning van voetballer Jetro Willems in Barendrecht

LIVE KNVB Beker | Kan Spakenburg tegen PSV zorgen voor ‘stunt van de eeuw’?

PSV treft vanavond SV Spakenburg in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Spakenburg is de derde amateurclub ooit bij de laatste vier van het Nederlandse bekertoernooi, na IJsselmeervogels (de grote rivaal) in 1975 en VVSB in 2016. De Blauwen, zoals Spakenburg heet, denkt zelf dat ‘een ‘stunt van de eeuw’ mogelijk is. De aftrap op Sportpark De Westmaat in Bunschoten is om 20.00 uur, volg hier alle ontwikkelingen.