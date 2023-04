Politie vindt twee vuurwapens bij inval in woning van voetballer Jetro Willems in Barendrecht

De politie deed de inval maandagochtend in de twee-onder-een-kapwoning aan de Noordersingel. Volgens een woordvoerder gebeurde dat in het kader van een nog lopend onderzoek en kan hij daarom niets te zeggen over de achtergrond van de actie.

De voetballer zelf zegt ‘natuurlijk geschrokken’ te zijn, zo laat hij telefonisch aan het AD weten. ,,Maar ik weet er voor de rest ook niets van. Ik kom daar al heel lang niet meer.’’ Hij denkt dat het voorval los van hem staat, ook omdat het incident in Rotterdam en niet in Groningen heeft plaatsgevonden.

‘Woning verhuurd via makelaar’

Willems voetbalt momenteel bij FC Groningen en verblijft al twee jaar niet meer in de woning, meldt hij. Hij woonde er met zijn toenmalige vriendin, maar toen die relatie uitging is de 29-jarige voetballer vertrokken. Hij heeft de woning in Barendrecht verhuurd via een makelaar en woont zelf in Groningen, zegt hij.