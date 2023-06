Poll | Slot, Steijn Jans of toch een ander: wie moet de Rinus Michels Award vanmiddag winnen?

Onder leiding van Slot veroverde Feyenoord voor het eerst sinds 2017 de landstitel. Slot won de prijs vorig jaar nadat hij Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de finale van de Conference League had geleid. Daarin verloren de Rotterdammers van AS Roma.

Jansen eindigde met AZ als vierde in de eredivisie en kwam dit seizoen met de Alkmaarders tot de halve finales in de Conference League, waarin werd verloren van West Ham United. Jans stelde met FC Twente afgelopen zondag via de play-offs het ticket voor de voorronde van de Conference League veilig. Steijn, die de nieuwe coach van Ajax lijkt te worden, eindigde met Sparta Rotterdam als zesde in de eredivisie en Oosting met RKC als negende. Voor beide clubs is dat de beste klassering in jaren.