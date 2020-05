Poll | Verleng jij je seizoenkaart van je favoriete club?

Dit hadden de maanden van jarige Frenkie de Jong moeten zijn

14:42 Het hadden zulke mooie maanden moeten worden voor Frenkie de Jong. De middenvelder, die vandaag 23 jaar is geworden, had zoveel om naar uit te kijken. De climax in de Champions League, de strijd om de Spaanse landstitel en vervolgens zijn eerste eindtoernooi met Oranje.