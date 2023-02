Poll | Wie wordt dit seizoen kampioen in de eredivisie?

Met nog veertien speelronden tot de eindstreep is de bloedstollende strijd om de landstitel losgebarsten. Feyenoord, AZ, Ajax, PSV en FC Twente mogen nog altijd dromen van het kampioenschap. Stem hieronder in onze poll: wie pakt dit jaar de titel in de eredivisie?