Polsbreuk Justin Bijlow zadelt Arne Slot bij Feyenoord op met keeperskwestie: ‘We moeten nog een doelman aantrekken’

Feyenoord kan voorlopig geen beroep doen op Justin Bijlow. De 25-jarige doelman heeft een breuk opgelopen in de pols van zijn linkerhand en is daardoor de komende weken niet inzetbaar. Tegen Sparta werd Bijlow vervangen door Timon Wellenreuther.

Bijlow raakte zaterdag tijdens de afsluitende training richting de clash met Sparta geblesseerd. Onderzoek wees uit dat de doelman een breuk heeft opgelopen, waardoor hij voorlopig niet inzetbaar is. Bondscoach Ronald Koeman nam Bijlow nog op in zijn voorselectie voor de EK-kwalificatieduels tegen Griekenland en Ierland in september, maar ook daarvoor moeten hij zich afmelden.

Blessures blijven Bijlow achtervolgen. Afgelopen seizoen stond de doelman ook al weken aan de kant met een gebroken pols, waardoor Wellenreuther hem moest vervangen. Daardoor keepte Bijlow afgelopen seizoen slechts 25 wedstrijden in de eredivisie. Ook stond hij aan de kant met blessures aan zijn voet en knie. Bijlow keepte tot dusverre 121 wedstrijden voor Feyenoord.

Slot

,,Dit komt keihard aan bij Justin”, zei Feyenoord-trainer Slot. ,,Maar Justin heeft al vaker aangetoond dat hij enorm weerbaar is. Hij weet zich steeds weer terug te knokken. En hij komt vaak ook nog beter terug. Ik denk wel dat we een keeper moeten aantrekken. We moeten dan goed bedenken wat we willen. Wordt het een eerste doelman die de voorkeur krijgt boven Timon, of kiezen we juist voor iemand achter Timon? En wat kost dat? We moeten goed nadenken hoe we dit gaan aanpakken.”

Als het aan Slot ligt, haalt Feyenoord nog meer versterkingen. ,,Maar we zijn geen club waar we het geld onbeperkt kunnen uitgeven. We kunnen niet drie keer 10 miljoen euro betalen”, aldus de coach. “Als we in een keeper investeren, hebben we minder te besteden op andere plekken.”

Feyenoord hoopt ook nog steeds op Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb. Na de uitschakeling van de Kroaten in de derde voorronde van de Champions League, contracteerde Ajax zondag Dinamo-verdediger Josip Sutalo. Slot: ,,Ivanusec is één van de spelers waar we interesse in hebben. Bij mijn weten is het niet zo dat de handtekeningen al gezet waren voor het geval Dinamo zou worden uitgeschakeld in de Champions League.”

