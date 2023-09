Pover Ajax verslikt zich ook in Fortuna en mag zich nog gelukkig prijzen met een punt

Trainer Maurice Steijn zinspeelde na de nederlaag tegen Loedogorets al op de nodige mutaties in Limburg. Dat werd er uiteindelijk vier, waarvan drie spelers het shirt van Ajax voor het eerst droegen. Eén van hen, verdediger Josip Sutalo, kreeg daarbij meteen de aanvoerdersband om de arm geschoven. Dat kwam ook daardoor Steijn in Sittard nog niet kon beschikken over de geblesseerde captain Steven Bergwijn en de geschorste Steven Berghuis.

Naast Sutalo verschenen ook de onlangs gecontracteerde Gaston Avila en Georges Mikautadze voor het eerst aan de aftrap. Zij zagen, net als de Kristian Hlynsson, die de voorkeur kreeg boven Kenneth Taylor, teamgenoot Devyne Rensch na een kleine tien minuten een penalty veroorzaken. Slachtoffer Tijjani Noslin liet Rensch en Ajax ontsnappen, door de bal huizenhoog over te schieten.

Volledig scherm Josip Sutalo. © ANP

Veel meer positieve momenten ging het nieuwe Ajax in Sittard niet beleven. De beoogde kwaliteitsimpuls ten opzichte van afgelopen donderdag bleef met alle mutaties uit. Sterker nog, Ajax legde meer miscommunicaties dan automatismen aan de dag. Directeur Sven Mislintat temperde de verwachtingen voor de wedstrijd nog, door te stellen dat van de staf niet verwacht kan worden dat het elftal, waarvoor hij liefst twaalf aankopen deed, meteen top is.

Dat bleek. Ajax was lang niet top, niet goed, niet voldoende en zelfs niet matig. Voor rust stichtten de bezoekers slechts gevaar als Brian Brobbey eens wel in de voet werd aangespeeld. Maakte de spits op slag van rust een geweldige goal, stond hij buitenspel. En een afstandsschotje van Benjamin Tahirovic, dat was het wel.

Puike reflex van Gorter

Aan het spelbeeld veranderde in de tweede helft weinig. Ajax had bij vlagen de bal, maar liep er ook vaak genoeg achteraan. Daarbij behoedde keeper Jay Gorter ditmaal met een puike reflex van dichtbij de Amsterdammers van een achterstand. Aan de overkant lukte het twee nieuwelingen van Ajax niet de volledige buit binnen te hengelen. Linksback Avila kreeg een vrije schietkans op rechts, maar krulde de bal langs in plaats van in de verre hoek.

In de slotfase speelde de Georgiër Georges Mikautadze zich eens knap vrij, maar werd zijn schot gepareerd door Ivor Pandur. De doelman van Fortuna had ook weinig moeite met een kopbal van Avila, waardoor Ajax in het derde eredivisieduel alweer tegen het tweede puntverlies aanliep.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

De vraag was alleen nog hoe groot de schade ging worden, want in de laatste minuten maakte vooral de thuisclub, die eerder kampioen Feyenoord al bedwong, het meest aanspraak op de zege. Die had verdediger Rodrigo Guth op de schoen, maar Ajax bleef met kunst- en vliegwerk overeind.

Tenminste, voor een punt, waardoor PSV nog twee punten is uitgelopen. En wie het nieuwe Ajax als los zand zag opereren, kan zich niet voorstellen dat het daar na de interlandperiode - als Twente en Feyenoord de volgende tegenstanders zijn - bij blijft.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Ragnar Oratmangoen Oei, grote kans voor Guth! De verdediger van Fortuna zoekt de verre hoek, maar de inzet van de verdediger gaat naast. Gele kaart voor Loreintz Rosier Alen Halilovic wordt vervangen door Oguzhan Özyakup Tijjani Noslin wordt vervangen door Iman Griffith Iñigo Córdoba wordt vervangen door Ragnar Oratmangoen Eindelijk weer eens een kans voor Ajax. Mikautadze probeert het vanaf randje zestien, maar het schot van de Georgiër wordt gepakt door Pandur. Cordoba kan oog in oog komen met Gorter, maar de Spaanse aanvaller neemt de bal niet goed aan. Invaller Gaaei kan ingrijpen. Mitchell Dijks wordt vervangen door Rémy Vita Carlos Forbs wordt vervangen door Mika Godts Benjamin Tahirovic wordt vervangen door Kenneth Taylor Weer een afstandsknal van Tahirovic, maar ditmaal wordt de inzet van de Ajacied geblokt. Tahirovic krijgt de bal op randje zestien en probeert het met een volley, maar de knal van de Bosniër wordt gepareerd door Pandur. Gele kaart voor Mitchell Dijks Knappe actie va Noslin, die zich sowieso opwerpt als de plaag van Ajax. De aanvaller omspeelt wat tegenstanders en probeert de bal met de punt van zijn voet in de hoek te schieten, maar Gorter redt Ajax. Mouhamed Belkheir wordt vervangen door Kaj Sierhuis Devyne Rensch wordt vervangen door Anton Gaaei Brian Brobbey wordt vervangen door Chuba Akpom Afstandsschot van Fortuna, maar de poging wordt geblokt. De thuisploeg krijgt een hoekschop en Ajax ontsnapt opnieuw. Gorter tast mis en ziet Guth richting het doel koppen, maar de bal wordt van de lijn gehaald. Kort daarna fluit Van der Eijk omdat Guth een duw uitdeelde.

laad meer Statistieken Opstelling

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal