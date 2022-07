Pover Feyenoord ook met debutant Dilrosun én Boëtius hard onderuit

Door Jeffrey van der Maten



Feyenoord, dat vorige week wel won van RB Salzburg (1-2 zege), werd in het oefenduel met de Belgische nummer twee van afgelopen seizoen maar zelden gevaarlijk. Speldenprikjes waren er van debutant Dilrosun en spits Danilo, die zonder succes de trekker overhaalden. Dilrosun liet het publiek met enkele acties opveren, maar overtuigend was het allesbehalve wat Feyenoord op de mat legde.



De officieuze rentree van Jean-Paul Boëtius in het rood-witte tenue leverde nog wel applaus op. De transfervrije middenvelder krijgt in afwachting van een nieuwe club de mogelijkheid om zijn conditie op peil te houden in Rotterdam. Van een hernieuwde samenwerking is vooralsnog geen sprake, aangezien Boëtius na zijn vertrek bij FSV Mainz de voorkeur heeft om in het buitenland actief te blijven.

Versterkingen

Boëtius zal morgen bij de open dag dus niet plaatsnemen in de helikopter, waarin plekken gereserveerd zijn voor Dilrosun, Danilo, Mohamed Taabouni en de geblesseerde Mats Wieffer. In aanloop naar de start van de eredivisie, waarin Vitesse de eerste tegenstander is, krijgt Slot tegen Olympique Lyon en NAC nog de mogelijkheid om de nodige puntjes op de i te zetten. Duidelijk zal hem opnieuw zijn geworden dat zijn selectie nog altijd om versterkingen schreeuwt. Het bij vlagen flitsende optreden van Dilrosun zal hem hoop bieden, maar een kwaliteitsimpuls blijft noodzakelijk.

Volledig scherm Gernot Trauner en Deniz Undav. © Pro Shots / Kay int Veen Uitgerekend Bart Nieuwkoop opende de score op het terrein waar hij zijn eerste voetbalstappen zette. Na tien jaar in de jeugd en het eerste elftal van Feyenoord, de gewonnen landstitel in 2017 en 81 duels in de hoofdmacht koos de rechtsback vorig jaar voor een overstap naar Union Sint-Gillis. Die club boektte uiteindelijk eenvoudig van Feyenoord, dat het nog altijd moet stellen zonder de geblesseerde Orkun Kökcü.

Want na de treffer van Nieuwkoop, die oog in oog met Justin Bijlow uiterst koel bleef, was het opnieuw een oude eredivisiebekende die Feyenoord een tik uitdeelde. Voormalig Excelsior-spits Dennis Eckert profiteerde kort voor de onderbreking van onoplettendheid bij een standaardsituatie en werkte de bal tegen de touwen. In de slotfase brachten Ross Sykes en Ilias Sebaoui de stand ezelfs op 0-4.

De schade repareren lukte na de onderbreking dan ook niet meer, vooral omdat coach Arne Slot elf nieuwe, veelal jonge spelers binnen de lijnen bracht. Het toonde naadloos aan dat Feyenoord vooral in de breedte nog flink wat versterkingen nodig heeft. In die fase greep doelman Thijs Jansen nog wel een positieve hoofdrol, door met het keren van een strafschop een treffer te voorkomen. Het zorgde voor een zeldzaam moment van euforie op de tribunes van Varkenoord.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Hendrix; Geertruida, Toornstra, Aursnes; Jahanbakhsh (30. Walemark), Danilo, Dilrosun

Opstelling Feyenoord tweede helft: Jansen; Benita, Valk, Diemers, Baars; Taabouni, Naujoks, Hartjes, Boëtius (90. Dermane); Walemark (90. Antoni Milambo), Groen

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: