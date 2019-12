Prijzen voor Mühren, Stevens en Ekkelenkamp in Keuken Kampioen Divisie

Onderzoek naar blessure Malen duurt langer

15:38 PSV weet nog niet hoe lang Donyell Malen precies aan de kant staat. De Eindhovenaren hoopten vandaag duidelijkheid te krijgen over de ernst van de blessure van de spits. ,,Maar het onderzoek is nog niet afgerond. Dat gaat nog even duren. Tot die tijd kunnen wij niets zeggen over de geschatte duur", zei een woordvoerder van de club.