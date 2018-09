Prima uitgangspositie voor Ajax-vrouwen in CL

Salmi omspeelde na een uitbraak prima keepster Ivana Pižlová en schoof de bal koel binnen. Zeeman deed het met een vrije trap bij de punt van de zestien. De bal ging over iedereen heen in de bovenhoek. Ajax kwam in de 55ste minuut goed weg toen Lucie Martínková voor open doel niet tot scoren kwam. Soraya Verhoeve gleed vlak voor de doellijn de bal weg voor de weifelende Martínková.