Primeur eredivisie: wedstrijden even onderbroken vanwege ramadan

KNVB beant­woordt brief AZ en wil 'lucht zo snel mogelijk klaren'

De KNVB heeft AZ een reactie gestuurd op de brief waarin de Alkmaarse club de voetbalbond beticht van ‘vriendjespolitiek’. Die brief met heel wat beschuldigingen aan de leiding van de KNVB lekte vorige week uit. ,,We hebben AZ bovendien uitgenodigd voor een gesprek, omdat we graag zo snel mogelijk de lucht willen klaren”, aldus een woordvoerder van de KNVB.