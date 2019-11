Primeur Suriname: eerste ticket ooit voor Gold Cup

Suriname is onder meer na Curaçao het elfde land dat zich heeft gekwalificeerd voor de Gold Cup van 2021. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de selectie van Gorré. Behalve Hasselbaink, die uitkomt voor het Israëlische Hapoel Be’er Sjeva, scoorde Ivenzo Comvalius (AS Trencin). De zege in het Stadio Nacional de Fútbol van Managu leverde Suriname ook promotie op naar de A-Divisie van de CONCACAF.



Vorige week maakte de voetbalbond van Suriname bekend dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst voor de nationale ploeg mogen uitkomen zonder hun Nederlandse paspoort kwijt te raken. Daardoor kunnen voetballers als Stefano Denswil, Ridgeciano Haps, Kelvin Leerdam en Sean Klaiber per direct voor Suriname uitkomen. Gorré wil met de ‘nieuwe’ selectie kwalificatie afdwingen voor het WK van 2022 in Qatar.