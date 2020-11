Profclubs willen snel in beperkte mate publiek in stadions

Ze waren vanmiddag uitgenodigd door de minister om over voetbal in coronatijd te praten. Minister Van Ark vertelde begrip te hebben voor de noodkreet en beloofde die ook mee te nemen naar gesprekken met het kabinet. Ze benadrukte ook dat dalende aantallen coronabesmettingen noodzakelijk zijn.

Vertegenwoordigers van clubs uit het betaalde voetbal en de KNVB maakten de minister duidelijk dat de aanwezigheid van publiek in stadions essentieel is voor de verenigingen uit de eredivisie en eerste divisie, mits de situatie veilig is. Zonder fans missen clubs 40 tot 60 procent van hun inkomsten. Clubs hebben volgens de bedrijfstak betaald voetbal volle stadions nodig om te overleven, zeker volgend seizoen.

Minister Van Ark kreeg het verzoek om het voetbal te gebruiken om publiek te bereiken waarmee de politiek anders niet in contact zou komen. Daarnaast hebben veel clubs data verzameld tijdens onderzoeken naar voetbal met fans in coronatijd. Clubs en KNVB benadrukten eveneens dat profvoetbal andere publieke ruimten ontlast en ontspanning biedt voor velen.

Het seizoen in het betaalde voetbal startte in september met publiek maar toeschouwers waren na ruim twee weken niet meer welkom vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen in ons land. De meeste toppers in de eredivisie worden pas na een korte winterstop afgewerkt, omdat de kans op (beperkt) publiek in stadions dan groter is.