Profvoetballers in spanning om kabinetsbesluit: ‘Vreemd als structuur wegvalt’

Bij Vitesse wordt in de aanloop naar dinsdag gewerkt aan diverse scenario's. Maar alles hangt af van de maatregelen: worden ze verlengd of toch verruimd? De profvoetballers moeten thuis zorgen dat ze enigszins in conditie blijven. Zo hebben de spelers van AZ allemaal een hometrainer gekregen en bij Willem II kregen ze een mountainbike mee. Aanvaller Mats Köhlert, die zijn moeder heeft laten overkomen uit Duitsland om hem te leren koken, vindt de onzekerheid het lastigste. ,,Je hebt geen doel om naartoe te werken, je weet niet of en wanneer het seizoen verder gaat", zegt de Duitser.

Bij FC Twente houdt de staf de verrichtingen van de spelers in de gaten via Strava, een app die sportprestaties bijhoudt. Zo is er enige controle. Willem II kan de verrichtingen van de voetballers volgen doordat ze allemaal op een sporthorloge invoeren wat ze doen. Bij Feyenoord, dat voor alle spelers een persoonlijk dieet heeft gemaakt, kan de staf dankzij hartslagmeters met daarin een zendertje volgen of de spelers zichzelf in fysiek opzicht voldoende belasten.

In deze voetballoze periode doden veel profs de tijd door virtuele potjes op hun PlayStation te spelen. Calvin Stengs, een van de smaakmakers bij AZ, kocht een tafeltennistafel om zichzelf te vermaken in huis. Zijn teamgenoot Marco Bizot mist naar eigen zeggen vooral de dagelijkse structuur die hij gewend was. ,,Ik was gewend om geleefd te worden: mijn agenda was voor me bepaald", aldus Bizot. ,,Ik wist altijd precies op welke tijden ik iets moest doen. Het is heel vreemd als die structuur grotendeels wegvalt."