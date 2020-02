Promes, Veltman én Babel vallen in topper geblesseerd uit

Veltman probeerde het nog even, maar moest zich al na een halfuur laten vervangen. Promes voelde direct dat het fout zat na een hakje op Ryan Babel. De buitenspelen maakte het wisselgebaar en werd vervangen door Lassina Traoré. In de tweede helft ging ook Babel naar het gras en moest zich laten vervangen.

Ajax mist tegen PSV ook Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. Blind heeft de groepstraining inmiddels hervat. Ziyech hoopt ook snel weer volledig mee te trainen. Het herstel van Neres en Labyad laat langer op zich wachten.



Ajax gaat komende zondag op bezoek bij FC Utrecht. Drie dagen later wacht een uitduel in de KNVB-beker met Vitesse. Op 20 februari spelen de Amsterdammers tegen Getafe in de Europa League.