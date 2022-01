PSV-aanvaller Madueke aangehouden met vals rijbewijs, werkstraf dreigt

Mislukte herstart voor Feyenoord: geen punten én geen Riechedly Bazoer

Riechedly Bazoer liet in de Kuip zien wat Feyenoord nog mist om de volgende stap te zetten: creatieve impulsen van achteruit. Het transferpotje in Rotterdam is echter naar een Zweedse buitenspeler gegaan.

16 januari