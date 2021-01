PSV bereidt duel met AZ meer in vergaderzaal voor dan op veld: ‘Vertrouwen na topper tegen Ajax’

,,We zullen waarschijnlijk meer in onze vergaderzaal zijn dan op het veld”, zei trainer Roger Schmidt in aanloop naar het thuisduel van PSV met AZ van woensdagavond. PSV heeft na de topper van zondag tegen Ajax maar kort de tijd om zich voor te bereiden. ,,Dit schema hebben we voor de winter ook gehad en nu opnieuw. We zijn er klaar voor en hebben aan de wedstrijd tegen Ajax vertrouwen overgehouden. Wel kunnen we ons indidivueel en als team nog verbeteren. Deze topwedstrijden helpen ons daarbij.”

Schmidt benadrukte nog maar eens dat hij zeker niet ontevreden was met de 2-2 van zondag. ,,Als je alleen de 0-2 ziet en dan 2-2, dan kun je er misschien zo naar kijken. Uiteindelijk bleek Ajax niet in staat om ons te kloppen in hun thuiswedstrijd en zij hebben ook een topteam met veel kwaliteiten. Onze start was fantastisch en dit resultaat accepteren we, kijkend naar het totaalplaatje van de wedstrijd. We krijgen snel een nieuwe kans tegen hen om te laten zien dat we ons ontwikkeld hebben.”

Met twee snelle goals was de start voor Eran Zahavi bijna perfect, hoewel de treffers dus niet goed waren voor een zege. ,,De laatste tien, twaalf dagen voor de wedstrijd tegen Ajax heeft hij eigenlijk voor het eerst echt voor een langere periode in de teamtraining mee kunnen doen. Hij had vorig jaar niet de beste start en daar waren allerlei redenen voor, maar zondag liet Eran zien hoe belangrijk hij voor ons kan zijn. Volgens mij waren het twee fantastische goals, als je kijkt naar het samenspel en de loopacties van hem en Donyell Malen. Hun band op het veld zal hierdoor ook verder verbeteren.”

Volledig scherm Eran Zahavi beschermt de bal. © Pim Ras Fotografie Het waren aanvallen die passen bij de ‘Schmidt-stijl’. De trainer leek licht geagiteerd toen hij zondag wat vragen over de fitheid van zijn spelers kreeg, terwijl de redenen voor zijn wissels eenvoudig leken. Cody Gakpo oogde na een blessurebehandeling niet meer volledig fit, Donyell Malen leek ook niet meer helemaal vrij te voetballen, Zahavi keerde terug van een blessure en de jonge Mohamed Ihattaren had ogenschijnlijk nog moeite met de intensiteit van het duel. ,,Eerder kreeg ik veel vragen waarom ik spelers eerder wissel. Nu liet ik ze wat langer staan, maar het is prima om het uit te leggen”, zei Schmidt. ,,Natuurlijk is het anders wanneer je coach of journalist bent.”

Geen risico met Götze

Gakpo lijkt inzetbaar tegen AZ, al gaf Schmidt nog geen garanties. ,,Het ziet er misschien goed uit en het is geen grote blessure”, aldus de coach. ,,Mario Götze verwachten we twee weken te moeten missen, na een MRI-scan. We kunnen geen risico met hem nemen en bouwen weer met hem op. Tegen AZ en dit weekend kan hij zeker niet spelen. Alle anderen verwacht ik wel. Het is positief dat Ryan Thomas, Mauro Júnior en Érick Gutiérrez terug zijn. Ze zitten nog niet op honderd procent van hun beste niveau, maar wedstrijden helpen hen nu om daarheen te groeien.”

Tegen AZ zijn ze er, waarschijnlijk als reserve, dus weer bij. ,,Het is een goed team, dat aanvallend voetbal speelt. Ik verwacht een wedstrijd zoals zondag tegen Ajax. Hun speelstijl wijkt niet heel veel af van die van Ajax.” Schmidt hoopt dat PSV aan de bal beter presteert dan zondag tegen de Amsterdammers. ,,Diep verdedigen is normaal niet het grootste probleem. We wonnen veel duels en blokten veel, maar gaven Ajax toch een aantal kansen. Jordan (Teze, red.) was wat ongelukkig dat hij een duel met Dusan Tadic verloor. Maar ons probleem was niet het verdedigen. We gebruikten onze momenten aan de bal een paar keer niet goed. Desondanks waren er kansen, zoals vlak voor rust. we verloren de bal te snel en moeten de counters beter opzetten en goede oplossingen voorwaarts creëren.” Mario Götze kan daarbij een cruciale rol spelen, maar is er dus niet bij. ,,We misten hem zondag, maar speelden zonder hem toch gelijk”, aldus Schmidt. ,,In de eindfase hadden we kunnen winnen, maar moesten we er ook voor zorgen dat we minstens een punt zouden meenemen.”

Volledig scherm Yvon Mvogo is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keeper van PSV. © ANP