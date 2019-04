PSV blijft met zege op ADO in het spoor van Ajax

De openingstreffer in het Philips-stadion kwam zondag op naam van Denzel Dumfries. De rechterverdediger kapte in de 20ste minuut zijn tegenstander uit en schoot met links in de verre hoek knap raak.



Luuk de Jong kopte in de 83e minuut de 2-0 binnen. Voor de topscorer van de eredivisie is het zijn 27e doelpunt dit seizoen. Invaller Tomas Necid scoorde in de 88e minuut tegen, waarna Donyell Malen in blessuretijd de 3-1 maakte. PSV speelt donderdag de uitwedstrijd tegen Willem II. In mei volgen nog duels met AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).