PSV blijft stevig op tweede plek na heerlijke uithaal Xavi Simons tegen Fortuna Sittard

Voor rust kwam de ploeg van Ruud van Nistelrooij al snel op achterstand, door een goal van spits Paul Gladon. Hij was alert op het moment dat er in de verdediging ruimte ontstond en wist met een omhaal Walter Benitez te verschalken. PSV maakte kort daarna al de gelijkmaker, via het hoofd van Luuk de Jong. De Eindhovenaren hadden snel zaken kunnen doen, maar zaten zichzelf in de weg en rondden slecht af. Onder anderen Ibrahim Sangaré had een goede mogelijkheid, maar schoot wild over. Ook Simons kende aanvankelijk geen gelukkige avond bij het afronden.