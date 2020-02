PSV boekt eerste zege van 2020 tegen mat Willem II

KNVB geeft na debacle uit 2017 nu wel snel duidelijk­heid

19:08 Toen manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB zaterdagmiddag rond 16 uur de nieuwste weersvoorspellingen binnen kreeg, wist hij genoeg. ,,De informatie was klip en klaar. We hadden genoeg gegevens om te zeggen: het gaat niet anders worden, we nemen nu al een beslissing." Even later bracht de KNVB naar buiten dat alle voetbalwedstrijden voor zondag in de eredivisie en bij de amateurs zijn afgelast.