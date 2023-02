PSV-coach Ruud van Nistelrooij over Feyenoord: ‘Zij zijn titelfavoriet, daar kun je niet meer voor weglopen’

,,Ze maken een stabiele indruk en hebben maar één keer verloren. Feyenoord heeft zich direct geplaatst voor de achtste finales van de Europa League en in de winterstop is de selectie bij elkaar gebleven. Hun trainer, Arne Slot, is bezig aan zijn tweede seizoen. Dat alles bij elkaar, kun je er niet meer voor weglopen.”

De Feyenoorders willen het zelf nog niet over de titel hebben. ,,Maar of zij het wel of niet roepen, maakt mij niet uit. Het zijn de feiten”, aldus Van Nistelrooij, die met PSV na negentien speelronden een achterstand van 4 punten op Feyenoord heeft. Op de vraag of Feyenoord misschien iets te bescheiden is, zegt Van Nistelrooij, met een lach: ,,Dat denk ik wel. Geen woorden, maar daden. Wat wil je anders?”

PSV raakte deze winter met de aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke tussentijds twee belangrijke spelers kwijt. Thorgan Hazard en Fábio Silva werden als vervangers gehaald. Linksback Patrick van Aanholt is ook nieuw en moet de plek van de naar Eintracht Frankfurt overgestapte Philipp Max overnemen. ,,Ik proef motivatie richting zondag en zie scherpte op de training”, aldus Van Nistelrooij. ,,Na het sluiten van de transfermarkt is er een bepaalde rust in de selectie ontstaan. Het is duidelijk wie er weg zijn en wie niet. Het is toch altijd een spannende periode binnen een selectie.”

Ibrahim Sangaré

Van Nistelrooij is blij dat hij, naast aanvallers Gakpo (Liverpool) en Madueke (Chelsea), middenvelder Ibrahim Sangaré de voorbije transferperiode niet kwijt is geraakt. ,,Dat vind ik wel ja, dat het een wonder is dat hij hier nog speelt. Het verbaast me dat er tussendoor niet iemand met een zak geld langs is gekomen. Gelukkig bleef het belletje uit. Het is een geweldige jongen en zeer populair bij iedereen. Als hij wat zegt, wordt er namelijk geluisterd. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt, ook als hij aan de bal is. Als hij daar nog een stap in zet, wordt hij een complete middenvelder die een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Transfers Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt

Hazard en Van Aanholt zijn zondag direct inzetbaar voor PSV, al kunnen beide nieuwkomers niet het gehele duel meedoen, liet Van Nistelrooij vrijdag weten. ,,Ze zijn trainingsfit, maar ze moeten wel worden ‘opgebouwd’ in trainingsminuten. We willen ze niet vanaf het begin over de kop jagen”, aldus Van Nistelrooij. ,,We gaan goed kijken hoe we het gaan invullen. Dat ze aan de wedstrijd beginnen en dan worden gewisseld, sluit ik niet uit. Ze zijn in ieder geval fit genoeg om een goede bijdrage te leveren.”

De 29-jarige Hazard, een aanvallende middenvelder uit België, kwam op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis over van Borussia Dortmund. Linksback Van Aanholt, die 32 jaar is, werd op huurbasis overgenomen van Galatasaray.

PSV bezorgde Feyenoord de tot dusver enige nederlaag van dit seizoen in de eredivisie. In september werd het in Eindhoven 4-3.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.