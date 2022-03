PSV-coach Schmidt trots na belangrijke zege in Utrecht: ‘We willen drie titels winnen’

PSV-trainer Roger Schmidt was zeer te spreken over de overwinning van zijn ploeg op FC Utrecht (0-1). Na een zware Europese wedstrijd op donderdag, vond de Duitse trainer zijn team vooral mentaal sterk.

,,Ik ben heel trots op mijn team", zei Schmidt voor de camera van ESPN. ,,Ik zag een sterke wil om de drie punten te pakken. We hebben negentig minuten gevochten, en we hebben de overwinning in deze lastige wedstrijd verdiend.”

Schmidt koos voor Eran Zahavi in de basis, in plaats van Joey Veerman. De laatstgenoemde werd in de rust ingebracht voor Mario Götze. ,,Uiteindelijk heb je spelers nodig die doelpunten maken, en bij elke wedstrijd is dat anders. We hebben van tevoren besproken waar de ruimtes zouden kunnen liggen, en hoe we daar gebruik van kunnen maken. Bij het doelpunt is dat goed uitgevoerd.”

Drommel

Aan de andere kant van het veld was er ook een uitblinker te melden: Joël Drommel. Met knappe reddingen voorkwam de veelbesproken doelman tot drie keer toe een voorsprong voor FC Utrecht. ,,Hij was dapper”, zei Schmidt. ,,Ik ben blij dat hij een paar goede reddingen had, die waren belangrijk. Hij controleerde ook goed de ruimte achter de verdediging.”

De doelman zelf reageerde ingetogen op zijn optreden. ,,Het geeft een goed gevoel om de nul te houden", aldus Drommel. ,,Dit is een belangrijke overwinning voor het team, en ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.”

Ambitieus

Een opgewekte Schmidt laat weten ‘ambitieus’ te zijn voor de rest van het seizoen. ,,We willen drie titels winnen, en dat is nog mogelijk. We wisten dat we na de wedstrijd tegen AZ alles moesten winnen, en tot nu toe gaat dat redelijk goed. Maar daarom moet nu de blik op de wedstrijd tegen Kopenhagen aanstaande donderdag.”

Ook de moeizame overwinning van Ajax ging niet onopgemerkt. ,,Ze verdienden wel de overwinning tegen Cambuur", geeft de trainer toe. ,,We moeten focussen op onszelf, maar het is goed om te zien dat zij nu ook moeite hebben om te winnen. Ze krijgen meer tegendoelpunten dan in het begin van het seizoen.”

Ook Cody Gakpo vindt dat PSV in het restant van de competitie niet te veel naar Ajax moet kijken. ,,We doen het de laatste weken goed en moeten zo door blijven gaan en het maximale eruit halen”, aldus Gakpo, die met PSV de laatste vijf competitieduels won. ,,Ajax heeft net als wij een druk schema. Wij moeten zelf onze punten halen en dan zien we wel hoe of wat.”

