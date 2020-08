PSV-directeur Gerbrands haalt hard uit naar KNVB: ‘Er is geen leiderschap en visie’

VideoPSV-directeur Toon Gerbrands heeft tijdens het trainingskamp van PSV in het Duitse Marienfeld kritiek geuit op onder anderen de KNVB. In gesprek met de NOS zei de topman van de Eindhovense club dat de solidariteit in het voetbal ver te zoeken is.

Gerbrands: ,,Ik zit nu voor het negentiende seizoen als directeur in het voetbal, eerst bij AZ en nu bij PSV. Elke keer is het korte termijn denken, er is geen visie en als er iets duidelijk geworden is, is het dat de KNVB, ECV, FBO en noem alles maar op wat je kunt bedenken, de afgelopen periode niet één gezicht heeft gehad. Ook is men niet naar de politiek duidelijk geweest. Dit is het moment om door te pakken.”

Leiderschap

Bij de KNVB is er op beslissende momenten geen visie, vindt Gerbrands. ,,Je ziet in de Premier League leiderschap. Er wordt gewoon gezegd, zo gaan we het doen. Ook in de grote Amerikaanse competities gebeurt dat. Wij discussiëren hier alles weg, compromissen worden gesloten en daar kom je niet uit met alle stemverhoudingen in ons voetbal. Als iets bewezen is in deze crisis, is dat het huidige bestuursmodel in het voetbal niet werkt.”

Gerbrands is verrast dat hij geen urgentie meer voelt bij voetbalclubs, terwijl de huidige periode enorm onzeker is. De clubs leiden allemaal enorme schade omdat volle stadions niet mogelijk zijn. ,,We hebben een plan ingediend bij de politiek en daar is van gezegd dat we geen geld krijgen. Toen hebben de Europees spelende clubs wel hun geld gegeven. We zijn nu weer een paar maanden verder. Ik zie plots nergens meer urgentie, nergens clubs omvallen, nergens clubs vragen om hulp. Er is een exercitie geweest en we gaan weer over tot de orde van de dag.”

Ruimte weggeven

Bij de KNVB is leiderschap nodig, vindt Gerbrands. ,,De veranderagenda is een heel slap aftreksel geworden van wat we wilden bereiken. Polderen kan heel veel goede dingen in zich hebben, maar soms is leiderschap belangrijk. Dat geldt ook voor een club als PSV. Soms moet je ruimte weggeven om aan andere leiders de ruimte te geven om beslissingen te nemen. Ik hoef het niet overal mee eens te zijn.”

Het is tijd om door te pakken, zegt de PSV-directeur. ,,Als je kijkt naar de beslissingen hoe we de competitie zouden afronden en hoe we met geld omgaan in het voetbal, is urgentie nodig. Ik hoop dat dit het moment is dat iedereen zegt, we hebben nu een crisis meegemaakt en zo is het niet goed gedaan. Dit moet anders. Als we over een jaar hier weer zitten en er is niks gebeurd, dan maak ik niet meer mee dat er dingen gaan veranderen.”