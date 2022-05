PSV-directeur John de Jong zet zijn kaarten op Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré én Luuk de Jong

,,Beide spelers waren bereid om te luisteren naar ons verhaal. Een langer verblijf kan op allerlei manieren tot stand komen, maar wij gaan ervoor”, zo was hij duidelijk. Bij Sangaré geldt aan afkoopsom van 37 miljoen euro voor geïnteresseerde clubs, zo meldde deze krant onlangs. De Jong wil dat niet bevestigen, omdat hij vindt dat het niet aan hem is om over contractuele zaken te praten. ,,Zowel Cody als Ibrahim is cruciaal voor ons. We hebben dat al in meerdere gesprekken aan hen meegegeven en het is nu afwachten wat er gebeurt als er geïnteresseerde clubs komen. Natuurlijk willen wij op een gegeven moment duidelijkheid, omdat we voor een heel belangrijke periode staan en per se de Champions League willen bereiken.”