PSV en Ajax jutten elkaar al maanden op

PSV heeft de scherven na het verloren Champions League-duel met Tottenham Hotspur bij elkaar geraapt. Zaterdagavond moet bij De Graafschap het dozijn overwinningen vol gemaakt worden. Ploegen die zo'n serie in de loop van een seizoen neerzetten, worden bijna altijd kampioen.



Dit jaar lijkt alles anders omdat ook Ajax in alle competities maar blijft winnen. De Amsterdammers zijn na de 3-0 nederlaag van twee maanden geleden in Eindhoven ongenaakbaar gebleken, net zoals PSV in de eredivisie elke keer weer een manier vindt om de drie punten te pakken. Niemand die het echter heeft over een platte kar die met carnaval rijdt, omdat voorlopig sprake is van de beste top-twee aller tijden.



In Doetinchem moet PSV opnieuw de zege zien te pakken, in een decor waar volgens Mark van Bommel meer lawaai van het thuispubliek is dan op Wembley. In Engeland waren alleen de supporters van PSV in vorm en de Superboeren zullen de energie van hun eigen fans willen gebruiken. ,,We weten wat we kunnen verwachten”, zei Van Bommel er vrijdag over. ,,Het is een stadion, met gras. Zij maken gebruik van het publiek en zullen er een echte vechtwedstrijd van willen maken. Zoals dat ook in andere stadions zo is en zo hoort het ook.”