PSV en trainer Roger Schmidt na dit seizoen uit elkaar

,,De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren. Het was onze intentie om met Roger verder te gaan, maar hij heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen”, zegt technisch directeur John de Jong. ,,Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen.”



De 54-jarige Duitse coach licht later vandaag zijn besluit toe. Schmidt is sinds juli 2020 in dienst bij de club en heeft een aflopend contract. Tussen de coach en PSV werd vanaf september gesproken over contractverlenging.



Onder leiding van Schmidt eindigde PSV vorig seizoen op de tweede plaats, op gepaste afstand van Ajax. De ploeg van Schmidt veroverde afgelopen zomer wel de Johan Cruijff Schaal, door de landskampioen uit Amsterdam met 4-0 te verslaan. PSV bleef aan het begin van dit seizoen steken in de voorrondes van de Champions League en eindigde in de Europa League als derde in de groep. Voor PSV gaat het Europese avontuur nu verder in de knock-outfase van de Conference League.