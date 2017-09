PSV'er Bergwijn in de race voor prestigieuze Golden Boy Award

Haps blijft na twee nederlagen rustig: 'Tegen PSV had er veel meer ingezeten'

13:54 Bij Feyenoord heerste serene rust in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. En dat in een week waarin de Rotterdammers tweemaal onderuit gingen en in beide duels niet tot scoren konden komen. Manchester City (0-4) en PSV (1-0) klopten de landskampioen. Verdediger Ridgeciano Haps weigert makkelijk over die twee nederlagen heen te stappen.