PSV geeft duidelijk signaal af aan Sam Lammers

Over de afwezigheid van Donyell Malen en Steven Bergwijn bij PSV is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven. Tegelijkertijd mist de Eindhovense club ook een spits die de laatste wedstrijden een prima alternatief had kunnen zijn: Sam Lammers. De 22-jarige Goirlenaar herstelt van een knieblessure en sluit naar verwachting in de winterstop weer aan bij PSV, dat op trainingskamp gaat naar Qatar. PSV heeft Lammers tegelijkertijd een signaal afgegeven dat de club hem graag langer wil behouden.

Het contract van de dit seizoen vanuit Heerenveen teruggekeerde aanvaller loopt medio 2021 af en PSV wil de verbintenis graag verlengen. In het vorige voetbaljaar produceerde hij zestien goals bij de Friese club en dat heeft PSV mede overtuigd dat hij in de toekomst van waarde kan zijn in het Philips Stadion. Lammers heeft zelf ook de intentie om langer bij PSV te blijven en de verwachting is dan ook dat partijen elkaar op dit punt gaan vinden. Hij richt zich eerst op zijn herstel, dat hem in januari weer naar een hereniging met zijn ploeggenoten op het trainingsveld moet brengen.

Kniekwetsuur