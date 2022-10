PSV haalt flink uit tegen FC Utrecht en legt druk bij concurrentie

PSV houdt de druk erop in de eredivisie: zondag werd FC Utrecht zonder een centje pijn verslagen in het eigen Philips Stadion: 6-1. Dat was geen verrassing; PSV won nog nooit zo vaak een thuisduel op rij van een bepaalde tegenstander. Dat kwam deze keer vooral door Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi.

Door Chris Ottens



De laatste keer dat PSV punten verspeelde tegen FC Utrecht in de eredivisie? Toen speelde Ruud van Nistelrooij nog bij FC Den Bosch en was Dick Advocaat nog trainer. In 1996 werd het 0-0, sindsdien won PSV 25 keer (!) op rij van de Utrecht. En zondag voor de 26ste keer.

Deze keer was er een hoofdrol weggelegd voor Guus Til, de gelegenheidsspits, die vanwege zijn vlakke optreden tegen FC Zürich nog de nodige kritiek kreeg. En inderdaad, Til is niet de meest verfijnde speler aan de bal, maar heeft wel een neusje voor de goal, zo bewees hij al bij AZ en Feyenoord. En dit seizoen liet hij het nog zien tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal.



Toch was het niet Til, maar Xavi Simons die de score opende tegen het armoedig acterende FC Utrecht. Joey Veerman stak de bal weg in de diepte, vervolgens maakte de tienersensatie die in de zomer over werd genomen van PSG alweer zijn zevende eredivisietreffer dit seizoen: 1-0.

Volledig scherm Xavi Simons. © ANP

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSV, maar in de 24ste minuut was daar plots weer dat gestuntel in de achterhoede. Vrijwel uit het niets. De lange bal van FC Utrecht werd verkeerd ingeschat door Armando Obispo, waarna Philipp Max de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg en Sander van de Streek simpel kon scoren: 1-1. PSV liet zich niet van de wijs brengen en Til al zeker niet: na een prima aanval tikte hij in de 33ste minuut op aangeven van Max van dichtbij de 2-1 binnen. Daar bleef het niet bij voor Til, die even later op aangeven van - wie anders - dan Cody Gakpo de 3-1 erin knikte.

Ongekende cijfers

Ook in de tweede helft kende PSV weinig moeite met FC Utrecht, sterker nog: het werd na een uur 4-1 via - jawel - Simons, die op maat werd bediend door Til. De 19-jarige aanvaller staat daardoor op 8 goals in slechts 10 eredivisieduels, ongekende cijfers. Ter vergelijking: Memphis had 50 eredivisieduels nodig om 11 keer te scoren, Arjen Robben maakte er 16 in 48 wedstrijden. Het maakt maar weer eens duidelijk dat Simons een voltreffer is voor PSV.

In de slotfase zette PSV nog een keer extra aan: invaller Anwar El Ghazi was gretig en knikte op aangeven van Ki-Jana Hoever al snel raak, nadat hij tegen FC Zürich ook al had gescoord. En vlak voor tijd bepaalde El Ghazi de eindstand ook nog op 6-1. Zo voert PSV de druk op de concurrentie weer op: AZ en Feyenoord treffen elkaar in een onderling duel in Alkmaar om 14.30 uur. Ajax speelt om 20.00 uur nog thuis tegen Excelsior.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.