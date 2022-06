PSV heeft eerste doelman bijna binnen met Argentijn van OGC Nice

Benítez is de afgelopen periode bij PSV als haalbare optie op de radar gekomen. Hij is 29 jaar en heeft zes seizoenen in de Ligue 1 achter de rug en was in de Franse kustplaats dit seizoen de absolute nummer één, met 36 optredens in de Franse competitie. In het verleden was Benítez Argentijns jeugdinternational en via Quilmes AC wist hij de overstap naar Nice te realiseren.