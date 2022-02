PSV heeft geen kind aan NAC en plaatst zich voor halve finales bekertoernooi

Voorafgaand aan het Brabantse onderonsje ging het bij PSV vooral over één ding: wie zou Schmidt gaan opstellen onder de lat? Menig wenkbrauw zal gefronsd hebben na de bekendmaking van de basiself. Joël Drommel keerde namelijk terug onder de lat, nadat hij afgelopen zaterdag nog gepasseerd werd én openlijk werd bekritiseerd door trainer Schmidt. De beslissende blunder die Mvogo zaterdag maakte, was voor Schmidt genoeg reden om wéér te wisselen. Veel had Drommel echter niet te doen dinsdagavond. PSV had tijdens de kwartfinale weinig te duchten van NAC. De nummer elf van de eerste divisie kwam in het eerste bedrijf amper van eigen helft af. De van een blessure-teruggekeerde Noni Madueke leek er veel zin in te hebben en dreef de NAC-defensie bij vlagen tot wanhoop.

PSV was vanaf minuut één de baas op eigen veld en gaf tegenstander NAC geen sprankje hoop op een bekerstunt. Na acht minuten was het al raak toen Madueke een corner binnenkopte. Nog voor het half uur verstreken was, maakte Mario Götze er 2-0 van. Vijf minuten voor rust bediende Madueke Götze op een presenteerblaadje. De Duitser kon zo voor open doel de 3-0 binnen tikken. De bezoekers uit Breda moesten daarbij doelman Nick Olij ook nog dankbaar zijn dat de tussenstand niet nog erger was. De tweede helft leverde verder weinig spektakel op. Het leek op zomeravondvoetbal in het midden van de winter. NAC kroop iets of wat uit de schulp, wat twee summiere kopballetjes opleverden. PSV schakelde terug op de cruise control, voetbalde de wedstrijd eenvoudig uit, maar probeerde nog wel de score uit te breiden. Het was echter NAC-doelman Olij die opnieuw een aantal keer in de weg stond.

Debuut van Bakayoko

Een kwartier voor tijd was Olij dan toch geklopt. Cody Gakpo schoot van afstand knap raak en zette PSV zo op 4-0. Vervolgens gingen de handen in het Philips Stadion op elkaar voor debutant Johan Bakayoko, die van Schmidt nog een dikke tien minuten kreeg. Ieder balcontact van de jonge Belg werd luidkeels ontvangen, want zonder ook maar één minuut gespeeld te hebben, bleek dat Bakayoko al enorm populair was onder de PSV-aanhang.



,,Dit hadden we nodig", zei Cody Gakpo na afloop. ,,We moesten opstaan en een reactie geven, dat hebben we gedaan. We moeten nu in deze flow blijven en zo het seizoen uitspelen. We zitten nu in de halve finales van de beker, hebben nog alles om voor te spelen in de eredivisie en doen ook mee in de Conference League. Er gebeuren altijd rare dingen in het voetbal, dus we moeten gewoon gefocust blijven, bij elkaar blijven en onze wedstrijden winnen.”



PSV speelt in de halve finales op bezoek bij de winnaar van RKC-AZ of NEC-Go Ahead Eagles.