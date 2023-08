PSV herstelt zich van zwakke eerste helft in Arnhem en wint ook van Vitesse

De stoom moet in de rust uit de oren van trainer Bosz zijn gekomen. Want wat ging er veel mis bij PSV in Arnhem. En dan vooral in de eerste 45 minuten: André Ramalho speelde een van zijn ongelukkigste wedstrijden in het shirt van PSV én was een van de drie spelers die in de rust geslachtofferd werd. Bosz greep keihard in.

Uitgerekend Van Ginkel

Dat was ook nodig: PSV krijgt dit seizoen vooral veel complimenten, maar zakte in Arnhem door het ijs. Het had in de rust zomaar 3-0 kunnen zijn voor Vitesse, uitgerekend oud-PSV’er Marco van Ginkel maakte na 19 minuten de 1-0. Hij stond precies op de juiste plek, zoals hij dat op slag van rust ook stond. Maar toen voorkwam Jordan Teze grotere schade.



Tussendoor had Ramalho de bal nog een keer ingeleverd bij Kacper Kozlowski, maar de spits van Vitesse had zijn vizier niet op scherp staan. Dus was het slechts 1-0 in de rust, PSV kwam zelf niet verder dan wat losse flodders. Vertessen - onthoud die naam - kreeg nog de beste kans.



Driedubbele wissel

Vervolgens greep Bosz zoals gezegd keihard in: Ramalho, Isaac Babadi en Johan Bakayoko gingen eruit, Jerdy Schouten debuteerde als centrale verdediger. Die wissels leverden direct effect op; binnen enkele minuten maakte Ismael Saibari op aangeven van Luuk de Jong 1-1. Daarna ontsnapte PSV meermaals aan een nieuwe achterstand - zo ging doelman Walter Benítez een keer lelijk de mist in - maar er werd (nog) niet gescoord.



Na ruim een uur was daar ineens Vertessen. De vervanger van de geblesseerde Noa Lang laat zien dat hij is gegroeid na zijn uitleenbeurt aan Union. Nadat hij vorige week tegen FC Utrecht al scoorde was hij tegen Vitesse zelfs beslissend; hij passeerde eerst zijn directe tegenstander en schoot hard raak: 1-2. Even later werd hij in de zestien gevloerd en zorgde Luuk de Jong vanaf de stip voor een comfortabelere marge: 1-3. Vertessen had ook nog 1-4 kunnen maken, maar miste een opgelegde kans.



Profiteren

Zo profiteert PSV dus van het puntenverlies van Ajax, dat eerder op de middag gelijkspeelde tegen Excelsior (2-2). Én de ploeg van Bosz reist met vertrouwen naar Schotland, waar dinsdag het eerste duel met Rangers FC wacht.

