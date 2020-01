PSV hoopt op medewerking Palace met Van Aanholt, United en Sporting akkoord

KNVB-beker Goudhaan­tje Narsingh redt ploeterend Feyenoord tegen Fortuna

0:20 Feyenoord is er ternauwernood in geslaagd om de kwartfinales van de KNVB-beker te bereiken. Luciano Narsingh sloeg in de laatste minuut van de verlenging toe tegen Fortuna Sittard (1-2). Dick Advocaat lachte om de vraag of Feyenoord onder zijn leiding nog wel kan verliezen. ,,Dat had tegen Fortuna zeker gekund’’, zei de trainer. ,,Maar dat we toch winnen, zegt wel iets.’’