PSV hoopt op zekerheid en stabiliteit met langer verblijf Zoet

Zoet staat voor zekerheid en stabiliteit, in een periode waarin bij PSV een spreekwoordelijke storm woedt. Bij PSV is hij de afgelopen jaren niet alleen steeds belangrijker geworden, ook in de coaching. PSV wil hem dolgraag behouden en hoopt dat hij meehelpt om de club de groepsfase van de Champions League in te loodsen, maar weet ook dat de sluitpost in principe een vertrekwens heeft. Vorig jaar al leidden zijn optredens tot belangstelling van diverse clubs, waaronder toen ook Napoli en Newcastle United. Nu is het Italiaanse topteam opnieuw een van de gegadigden, al moet die club nog wel eerst langs PSV. Een vraagprijs voor Zoet is niet bekend. De Eindhovenaren kunnen, nu het contract van Zoet in juni 2019 afloopt, geen pakhuis vol miljoenen meer voor hem vragen.



Op de transfermarkt mag Zoet geen mega-waarde meer vertegenwoordigen, maar voor PSV was hij afgelopen seizoen wel goud waard. De keeper zelf denkt op dit moment na over alle opties en is zeker bereid om naar de plannen van PSV te luisteren.