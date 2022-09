PSV hoopt tegen Feyenoord op voordeel van vrije week: ‘We willen daar het maximale uit halen’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij hoopt dat zijn ploeg zondag in de topper tegen Feyenoord voordeel heeft van de vrije week. De uitwedstrijd van donderdag in de Europa League tegen Arsenal ging niet door als gevolg van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Feyenoord kwam die dag wel in actie en won in De Kuip met 6-0 van Sturm Graz.

,,Toen de wedstrijd tegen Arsenal van het programma ging, konden we een trainingsweek in elkaar zetten zoals we die wilden hebben”, zei Van Nistelrooij twee dagen voor de het duel met Feyenoord in Eindhoven. ,,We hoefden geen rekening te houden met het reizen heen en terug en de wedstrijd in Londen. We willen daar het maximale uit halen en ons zo goed mogelijk specifiek voorbereiden op zondag. Daar hebben we nu nog twee dagen voor. Het is een fantastisch affiche, een topwedstrijd in de eredivisie voor eigen publiek. Daar hebben we ontzettend veel zin in.”

Van Nistelrooij zag Feyenoord donderdagavond een klinkende zege boeken in de Europa League. ,,Ik vond Feyenoord heel goed spelen, we kunnen onze borst natmaken. Maar dat wisten we al met dit Feyenoord. Ze zijn in vorm en hebben vertrouwen, dat zie je aan hun spel en aan de spelers.”

Volledig scherm Cody Gakpo schiet PSV in blessuretijd naar de 1-0 zege op RKC. © ANP

PSV had vorige week in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in de blessuretijd een omstreden strafschop nodig (1-0) om nieuw puntenverlies te voorkomen, na de nederlaag een week eerder bij FC Twente (2-1). Tussendoor bleef de ploeg van Van Nistelrooij in de Europese thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt steken op 1-1.

,,Het karakter om ook in moeilijke wedstrijden een resultaat te halen, dat zit in dit team”, aldus Van Nistelrooij. ,,Dat hebben we al laten zien. Je kan niet een heel seizoen iedere wedstrijd fantastisch voetballen en met dikke cijfers winnen. We zijn nog wisselvallig, maar daar werken we iedere dag keihard aan. Zondag is een uitgelezen kans om ons te laten zien en het beter te doen dan we gedaan hebben.”

PSV mist in ieder geval Luuk de Jong, Noni Madueke, Mauro Júnior, Marco van Ginkel en Olivier Boscagli, die al langer aan de kant staan met blessures.

FC Groningen - PSV dag later

De wedstrijd FC Groningen - PSV is verplaatst van zaterdag 22 oktober naar zondag 23 oktober (14.30 uur). De verschuiving heeft te maken met de nieuwe datum van Arsenal - PSV in de Europa League. Dit duel zou afgelopen donderdag plaatsvinden in Londen, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. PSV haalt de Europese wedstrijd tegen Arsenal in op donderdag 20 oktober.