PSV-icoon Willy van der Kuijlen (74) overleden

PSV-clubicoon Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden. De Brabander is met 311 doelpunten de topscorer aller tijden van de eredivisie. ,,Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren”, schrijft de Eindhovens club.

Van der Kuijlen mocht zich met recht ‘Mister PSV’ noemen. Hij voetbalde tussen 1964 en 1981 ruim vijfhonderd wedstrijden voor zijn geliefde club, met wie hij drie landstitels en eenmaal de UEFA Cup won. Als aanvoerder mocht hij na de gewonnen finale in 1978 tegen Bastia (3-0) de UEFA Cup in ontvangst nemen.

De Helmonder werd drie keer topscorer van de eredivisie: in 1966, 1970 en 1974. ‘Skiete Willy!’, schreeuwden ze in het Philips-stadion als Van der Kuijlen weer eens met links of rechts kon uithalen. Hij werkte later als scout en jeugd-, assistent- en spitsentrainer bij PSV. De laatste jaren reikte Van der Kuijlen als clubicoon altijd het PSV-shirt uit als er een nieuwe speler werd gepresenteerd.

Geen voetballer maakte meer doelpunten in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie dan Van der Kuijlen. De geboren Helmonder scoorde 308 keer voor PSV en ook nog drie voor MVV, de club waarvoor hij ook nog een seizoen speelde. Van der Kuijlen scoorde 46 doelpunten meer in de eredivisie dan Ruud Geels. Johan Cruijff staat met 215 treffers derde op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers in de hoogste Nederlandse voetbalklasse. De legendarische nummer 14 voetbalde ook een groot deel van zijn loopbaan in Spanje en de Verenigde Staten.

Volledig scherm Willy van der Kuijlen met de UEFA Cup na de gewonnen finale tegen Bastia. © Brunopress

Cruijff was er ook de oorzaak van dat Van der Kuijlen vooral bekendheid verwierf in het shirt van PSV en niet bij Oranje. Het lid van verdienste van de club uit Eindhoven kwam in het Nederlands elftal niet verder dan 22 interlands en zeven doelpunten en ontbrak op het WK van 1974 en 1978. Van der Kuijlen speelde nooit op een eindtoernooi omdat hij samen met PSV-doelman Jan van Beveren in conflict kwam met Cruijff en enkele andere spelers van Ajax.

Volledig scherm Willy van der Kuijlen met Willy Dullens, bondscoach Georg Kessler en Johan Cruijff bij Oranje in 1966. © Brunopress

Bij het Philips-stadion staat een standbeeld van Van der Kuijlen. Het staat daar naast een beeld van Coen Dillen, een ander clubicoon van PSV.

Van der Kuijlen was al geruime tijd ziek. Vorig jaar maakte zijn familie bekend dat de beste scherpschutter aller tijden uit de eredivisie leed aan de ziekte van Alzheimer.

Volledig scherm Het standbeeld van Willy van der Kuijlen bij de ingang van het Philips stadion. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media