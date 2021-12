PSV-invaller Vertessen enige uitblinker in pover weekend, Sparta-duo ondermaats

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 17 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Met twee treffers voor koploper PSV bevestigde Yorbe Vertessen zijn status als supersub. Hij wist als enige eredivisiespeler hoger dan een 7 te scoren dit weekeinde. In de matige Klassieker lukte het bij Ajax slechts Dusan Tadic en Edson Alvarez een 7 te scoren. Orkun Kökçü haalde dat cijfer bij Feyenoord. Bij de Friese derby was Heerenveen-spits Henk Veerman de grote man.

Bryan Smeets en Lennart Thy haalden slechts een 4 bij laagvlieger Sparta.

Fortuna Sittard – FC Utrecht 2-2

Fortuna Sittard: Van Osch 5; Tirpan 6 (70. Pinto -), Lonwijk 6 (70. Angha -), Samaris 6,5, Janssen 6, Cox 7; Tekie 4,5, Rienstra 5,5 (88. Noslin -), Duarte 6; Seuntjens 5,5, Flemming 6,5.

FC Utrecht: Paes 5,5; Ter Avest - (17. Van Overeem, 6), Van der Hoorn 6, Janssen 5,5, Zagre 6,5; Maher 6, Gustafson 5,5 (86. Dalmau -), Van de Streek 6, Timber 6 (86. Maddy -); Douvikas 5,5 (71. Balk -), Mahi 6,5.

Scheidsrechter Perez: 6.

Man of the match: Linksback George Cox was alweer trefzeker. Dit keer schoot hij fraaie een vrije trap raak tegen FC Utrecht.

Volledig scherm Adam Maher in de achtervolging bij George Cox. © ANP

Sparta – Vitesse 2-2

Sparta: Okoye 6; Masouras 5, Vriends 6, Beugelsdijk 6, Auassar 6, Pinto 7; Mijnans 7, Abels 5,5, Smeets 4 (46. Van Crooij 6,5), Thy 4 (46. Engels 6,5), Emegha 4,5 (46. Osman 6,5).

Vitesse: Houwen 6; Doekhi 6,5, Oroz 5, Rasmussen 6; Manhoef 5 (80. Hajek -), Huisman 5 (54. Domgjoni 4,5), Tronstad 6,5 (54. Bero 5), Vroegh 5, Wittek 6; Buitink 5,5 (89. Yapi -), Frederiksen 7 (53. Openda 5).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Met twee treffer zorgde Sven Mijnans uiteindelijk toch nog voor een punt voor zijn club Sparta. Het was de eerste keer in zijn loopbaan dat hij meer dan een keer scoorde in een eredivisiewedstrijd.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

AZ – Willem II 4-1

AZ: Vindahl 6,5; Witry 6 (61. Gudmundsson -), Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 6,5 (88. Beukema -), Wijndal 7, Midtsjø 6,5 (43. Reijnders 6), De Wit 6,5, Clasie 7; Sugawara 6, Pavlidis 6 (87. Aboukhlal -), Karlsson 7 (88. Poku -).

Willem II: Wellenreuther 6,5; Michelis 5, Owusu 5.5, Jenssen 5.5, Köhn 5,5; Saddiki 5, Meerveld 6,5 (81. Wriedt -), Llonch 6 (66. Roemeratoe -); Nunnely 6 (81. Köhlert -), Kabangu 6,5 (78. Schippers -), Svensson 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Albert Gudmundsson vond zelf dat hij een hattrick maakte tegen Willem II maar zijn rake penalty kwam op naam van Willem II-keeper Timon Wellenreuther. Niettemin bracht zijn goede invalbeurt, AZ de uiteindelijk ruime zege.

Volledig scherm © ANP

Heracles – FC Groningen 4-2

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 5, Rente 6,5, Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 6,5, De La Torre 6,5, Kiomourtzoglou 6; Laursen 7 (88. Sierra -), Sierhuis 6 (88. Bakis -), Basacikoglu 7 (88. Szöke -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; Kasanwirjo 6, Te Wierik 5, Sverko 5 (46. Van Kaam -), Dammers 5 (46. Dankerlui -), Van Hintum 6 (73. Joosten -); Ngonge 6 (74. Postema -), Duarte 5,5, Suslov 6 (46. Abraham -); De Leeuw 6, Strand Larsen 6.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Nadat hij vorige week al zijn eerste treffer van het seizoen maakte, verdubbelde Nikolai Laursen dat aantal deze speeldag al tegen FC Groningen. Nu Rai Vloet en Ismail Azzaoui voor een lange tijd zijn uitgeschakeld is Laursen een van de spelers die het moet doen voor Heracles. Die rol lijkt hem te bevallen.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

PEC Zwolle – FC Twente 1-3

PEC Zwolle: Lamprou 5; Van Polen 5 (56. Saymak 6), Van den Berg 4,5, Nakayama 5, Voet 4,5, De Wit 5; Van den Belt 5,5 (81. Caschili -), Strieder 5 (65. Koolwijk -), Reijnders 4,5; Adzic 5,5 (66. Lagsir -), Tedic 5 (81. Kastaneer -).

FC Twente: Unnerstal 6,5; Troupée 6, Pleguezuelo 6, Pröpper 6, Smal 5,5, Zerrouki 6 (77. Van Wolfswinkel -), Sadilek 6, Vlap 6 (60. Bosch 5,5), Misidjan 6 (60. Cerny 5), Ugalde 6 (77. Cleonise -), Limnios 6 (87. Rots -).

Scheidsrechter Bos: 6.

Man of the match: De ruildeal tussen de keepers Drommel en Unnerstall lijkt steeds beter uit te pakken voor FC Twente waar Lars Unnerstall elke week uitblinkt.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Cambuur – Heerenveen 1-2

Cambuur: Stevens 6; Schmidt -, Mac-Intosch 6, Schouten 6 (80. Gullit -), Bangura 6,5; Hoedemakers 6,5, Maulun 6,5, Jacobs 5 (65. Paulissen -); Doodeman -(16. Van der Meer 6,5), Uldrikis 6,5, Kallon 6 (80. Tol -).

Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 5 (46. Akujobi 6), Van Beek 6,5, Bakker 6, Kaib 6,5; Madsen 6, J. Veerman 6, Halilovic 6; Musaba 7 (80. Stevanovic -), H. Veerman 7, De Jong 6 (69. Nygren -).

Scheidsrechter Makkelie: 5,5.

Man of the match: Henk Veerman stond al sinds september droog, maar met twee doelpunten hielp hij SC Heerenveen aan drie punten tegen rivaal SC Cambuur. Door een benutte penalty en een kopbal bracht hij zijn seizoenstotaal op zeven.

Volledig scherm © ANP

Feyenoord – Ajax 0-2

Feyenoord: Bijlow 6; Pedersen 5 (73. Jahanbakhsh -), Geertruida 6,5, Senesi 5, Malacia 5; Aursnes 6,5, Til 6,5, Kökçü 7; Toornstra 5, Linssen 5,5 (69. Dessers -), Sinisterra 5 (46. Nelson 6,5).

Ajax: Pasveer 6; Timber 6,5 (73. Rensch -), Schuurs 6, Martinez (19. Tagliafico 6,5), Blind 6,5; Berghuis 5,5 (60. Klaassen 6), Alvarez 7, Gravenberch 6; Antony 5,5, Haller 6, Tadic 7.

Scheidsrechter Higler: 4,5.

Man of the match: Dusan Tadic mocht voor het eerste dit eredivisieseizoen een strafschop nemen. De aanvoerder benutte die mogelijkheid en schoot daarmee de matige Klassieker definitief in het slot.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Go Ahead Eagles – NEC 0-2

Go Ahead Eagles: Hahn 6; Deijl 6, Idzes 6 (85. Nauber -), Kramer 6, Kuipers 6 (68. Lucassen -), Brouwers 5,5; Rommens 6, Cordoba 5, Botos 5 (85. Mulenga -); Oratmangoen 5,5 (85. Ross -), Lidberg 5 (68. Heil -).

NEC: Branderhorst 6,5; Van Rooij 5,5; Guth 7, Márquez 7, Odenthal 7, El Karouani 5,5 (49. Verdonk 6); Schöne 6, Proper 6,5, Bruijn 6,5 (75. Duelund -); Tavsan 7 (85. Vet -), Mattsson 5,5 (74. Akman -).

Scheidsrechter Blank: 6.

Man of the match: De fraaie treffer die Elayis Tavsan maakte voor NEC was het hoogtepunt van de wedstrijd. Het was zijn vierde goal van het seizoen en kreeg een 7 voor zijn optreden.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

RKC – PSV 1-4

RKC: Vaesssen 5,5; Bakari 5, Meulensteen 5, Van den Buijs 5,5, Touba 5, Büttner 5,5 (80. Daneels -); Bel Hassani 5 (46. Lutonda 5), Anita 5, Azhil 5 (73. Oukili -); Stokkers 5 (73. Kramer -), Odgaard 5,5.

PSV: Drommel 5,5; Mwene 7 (63. Teze -), Ramalho 7, Boscagli 6,5 (84. Obispo -), Mauro 7 (63. Max -); Sangaré 7, Gutiérrez 6,5; Gakpo 6,5 (84. Van Ginkel -), Götze 6,5, Doan - (28. Vertessen 7,5), Bruma - (27. Vinícius 6,5).

Scheidsrechter: Manschot 5,5.

Man of the match: Met twee treffers waarvan een heel fraaie kroonde Yorbe Vertessen zich tijdens de wedstrijd tegen RKC tot de clubtopscorer van PSV. Hij maakte er nu zes in totaal en blijkt een succesvolle invaller te zijn.