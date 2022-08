PSV kan vanavond tientallen miljoenen verdienen, Ajax casht bij exit Eindhovenaren

Voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij levert deelname aan de Champions League circa 20 miljoen extra aan inkomsten op. Waar PSV nu verzekerd is van pakweg 15 miljoen euro aan Europese inkomsten, wordt het dan minimaal zo'n 35 miljoen euro met kans op een fors hoger bedrag.



Het bedrag van 35 miljoen is opgebouwd uit een vaste premie voor het bereiken van de groepsfase (15,64 miljoen euro), een premie voor de stand op de ranking van de UEFA over de afgelopen tien jaar (circa 10 miljoen euro) en recettes (minimaal 4 à 5 miljoen euro). Daarnaast is er jaarlijks meestal nog een nabetaling (die vele tonnen kan bedragen) en kan PSV per behaald punt in de groepsfase 930.000 euro verdienen.