PSV kondigt medische topprimeur aan: 3D-echo van spieren spelers

Koop­meiners mist Spar­ta-thuis, maar is er tegen Ajax weer bij

6 april AZ kan op 25 april in de topper tegen Ajax beschikken over Teun Koopmeiners. De aanvoerder van de Alkmaarse ploeg is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-1). Koopmeiners mist zaterdag de thuiswedstrijd tegen Sparta, maar is daarna weer beschikbaar voor de confrontatie met Ajax.