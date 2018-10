PSV krijgt extra rust voor CL: eredivisieduel naar vrijdag

MotoGP-rij­der Lorenzo hersteld van blessure en start in Maleisië

9:34 Motorcoureur Jorge Lorenzo maakt na een afwezigheid van drie races dit weekeinde zijn rentree in de MotoGP. De Spanjaard is voldoende hersteld van een polsblessure en stapt op het circuit van Sepang in Maleisië weer op zijn Ducati.