PSV last in Zwitserland besloten training in: pers en publiek niet welkom

In ieder geval sinds 2010 is dit nooit voorgekomen. Bij de andere Nederlandse topclubs gebeurde het vaker, maar bij PSV was het niet aan de orde. Wat trainer Mark van Bommel met zijn technische staf precies wil oefenen, is onduidelijk. In totaal was het aantal supporters dat deze week kwam kijken op de vingers van een hand te tellen. Dat gold ook voor het aantal externe journalisten.